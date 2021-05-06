تعرف إلى القنوات الناقلة لمباريات العراق في تصفيات مونديال كاس العالم 2022

2021/05/06 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر خاصة لموقع winwin، أن الاتحاد

البحريني لكرة القدم منح جميع حقوق بث

مباريات المجموعة الآسيوية الثالثة

للتصفيات المؤهلة إلى مونديال كأس

العالم 2022، إلى قناة البحرين الرياضية.

وأضافت المصادر

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