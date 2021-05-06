2021/05/06 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام محلية في جزر

المالديف بأن الرئيس السابق للبلاد

محمد نشيد تعرض لإصابات مختلفة نتيجة

تفجير وقع خارج منزله.

ونقلت القناة التلفزيونية الرسمية،

قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مكان

الحادث في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام: إصابة رئيس دولة سابق بتفجير خارج منزله) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام: إصابة رئيس دولة سابق بتفجير خارج منزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).