2021/05/06 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت مديرية مرور بغداد/ الرصافة، عن عدد الغرامات والحجوزات المسجلة ليوم الخميس.وقال مصدر في المديرية لـ(بغداد اليوم)، إن "مديرية مرور بغداد/الرصافة، سجلت ما يقارب 2345 غرامة بحق المخالفين لقرار حظر التجول".واضاف أنه "تم حجز ما يقارب 51 مركبة مخالفة، فيما تم حجز 26 دراجة نارية خلال اليوم الخميس".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة في وقت سابق، عن فرض حظر تجوال جزئي وشامل خلال أيام الاسبوع للوقاية من فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريم ومحاسبة المخالفين.. مرور الرصافة تعلن موقف حظر التجوال ليوم الخميس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريم ومحاسبة المخالفين.. مرور الرصافة تعلن موقف حظر التجوال ليوم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).