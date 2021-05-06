فكرة الفادي وعلاقتها بالخطيئة الأولى _ ح1 - عباس علي العلي

2021/05/06 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي فكرة الفادي وعلاقتها بالخطيئة الأولىجدلية الخطيئة والفداء واحدة من إشكاليات الفكر الديني على مر التأريخ وشكلت واحدة من مميزات المعرفة الدينية حتى وصلت لتكون أحدى أهم أصول التدين، في الوثنية الدينية وأيضا في الرسالات التي تبدلت وتحورت وتغيرت نتيجة التلاقح الفكري أو تحت إدعاءات وضرورات سياسية مصدرها السلطة الدنيوية التي تنحاز لهذه العقيدة أو تلك وتسخر كل مصادر القوة في سبيل نصرة ما تؤمن به أو ما ......





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