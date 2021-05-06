المخدرات جزء لا يتجزأ من خراب البلاد - مصطفى محمد غريب

2021/05/06 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب ان العالم أجمعه يعيش على فوهة بركان تفشي المخدرات بمختلف اصنافها، وإذا كان الأمر مختصر على البعض من الدول والمناطق لتهريبها وزراعتها وتصنيعها وتوزيعها فقد صارت هذه الظاهرة منتشرة أكثر من السابق بكثير وإذا كان اختصارها على نوع من المافيات المختصة في التهريب والترغيب فاليوم هناك حركات دينية سياسية تتاجر فيها تحت مفهوم ديني " الضرورات تبيح المحظورات " ويستغل في تهيئة الاذهان على أن تجارة المخدرات و ......





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