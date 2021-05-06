السعودية وتركيا.. سر الرقم

2021/05/06 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستة أشهر مضت على المقاطعة التجارية -غير الرسمية- للمنتجات التركية التي تستوردها السعودية، وفيها تغيرت الأرقام رأسا على عقب وأصبحت آثارها معكوسة على أرض الواقع، وهو الأمر الذي تؤكده بيانات حديثة صادرة عن "جمعية المصدرين الأتراك".

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