2021/05/06 | 23:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تفاجأت المخرجة العراقية لبنى عرفان، بانتشار صورتها بشكل واسع، وذلك بعد ساعات على إزالة لافتة الشخصيات الإيرانية الثلاث في الأعظمية، غير أن هذا الانتشار بدأ يثير قلق المخرجة وطالبة الماجستير الطموحة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

و "لبنى عرفان" هي مخرجة ومصورة فوتوغرافية عراقية، وطالبة ماجستير في كلية الفنون الجميلة، وتعمل في مجال الإنتاج السينمائي والإعلان.

وكانت جهة مجهولة قد رفعت مساء الأربعاء لافتة ضمت صور 3 شخصيات إيرانية هم كلٌ من قاسم سليماني، وعلي خامنئي، وروح الله الخميني على بعد أمتار من مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية.

تقول "لبنى عرفان" في حديث خصّت به "ناس" (6 أيار 2021) إنها "صوّرت هذا الإعلان في وقت سابق من العام الحالي، لصالح شركة مصرفية، طلبت الترويج لبطاقات فيزا كارد".

وتُضيف، "تفاجأت في بادئ الأمر بانتشار صوري، لكنّي لم أكن أعرف حقيقة ما يجري، وذلك بسبب ابتعادي عن السياسة بشكل تام، وانشغالي الكامل بالفن والإخراج والتصوير والدراسة".

وتتابع "لست جزءاً من القضية من قريب أو من بعيد، لكنّي أتعرض لهجمة تُستخدم فيها عبارات غير لائقة، ورغم أني كتبتُ منشوراً على صفحتي الشخصية، أكدت فيه أن لا علاقة لي أو ذنب فيما يجري، إلا أن الاساءات مازالت مستمرة".

عرفان طالبت عبر "ناس" بإيقاف زج صورتها في الجدل السياسي، وأكدت أنها ليست مذنبة في هذه القضية، وعبرت عن "خشيتها بأن يقود هذا التحريض إلى ماهو أخطر".

"لقد تم اقحامي في قضية بسبب وجود صورتي بمحض الصدفة" تشدد عرفان، مطالبة أصحاب الحسابات الالكترونية بالتوقف.

وفي وقت متأخر من ليلة الأربعاء على الخميس (6 أيار 2021) أزالت قوة مشتركة لافتة حملت صورة الشخصيات الإيرانية الثلاث، لتظهر خلفها صورة اللافتة الأصلية.

وتجمهر عدد من أبناء المدينة حول اللافتة اعتراضاً على ما جرى، فيما التقطوا عدداً من الصور، التي سرعان ما انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مَن هي الفتاة التي انجلت صورتها بعد إزالة لافتة الشخصيات الإيرانية الثلاث؟!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مَن هي الفتاة التي انجلت صورتها بعد إزالة لافتة الشخصيات الإيرانية الثلاث؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).