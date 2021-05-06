ما حجم الثروة التي جمعها عادل إمام من مشواره الفني

2021/05/06 | 23:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث موقع مختص في متابعة المشاهير عن حجم ثروة الفنان المصري الكبير عادل إمام، وقال موقع celebritynetworth إن ثروة عادل إمام بلغت 100 مليون دولار.

وأصبح عادل إمام بذلك أغنى فنان في مصر بعد أن بلغت ثروته 100 مليون دولار ما يعادل نحو 1.567 مليار جنيه بحسب سعر الصرف السائد حاليا.

وأشار الموقع إلى أن عادل إمام ولد في مدينة المنصورة بشهر مايو 1940، وبدأ مشواره الفني العريق في العام 1960، وخلال هذه السنوات قدم العديد من الأعمال الفنية، التي يتم الاقتباس منها في الحياة اليومية العادية.

وقد أدى عادل إمام أدوارا في أكثر من 100 فيلم، وقد فاز بجوائز في مهرجان القاهرة الوطني للسينما المصرية، ومهرجان دبي السينمائي الدولية، ومهرجان مراكش السينمائي الدولي، ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.

وكانت الأمم المتحدة قد عينته سفيرا للنوايا الحسنة في العام 2000، حيث عمل من أجل قضية اللاجئين.

(الدولار = 15.67 جنيه مصري)

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