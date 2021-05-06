السليمانية..ندوة حول الاتفاق السياسي ومستقبل الديمقراطية

2021/05/06 | 23:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان ينضم مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني ندوة حول الاتفاق السياسي ومستقبل الديمقراطية في اقليم كوردستان.

والندوة ستكون في الساعة الثامنة مساء من يوم الاثنين المقبل في مبنى مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية.

ويشارك في الندوة التي تحمل عنوان (الاتفاق السياسي ومستقبل الديمقراطية والاستقرار في اقليم كوردستان)، ستران عبدالله وتلار لطيف ولطيف نيرويي اعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia ترجمة

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