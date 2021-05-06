لاهور شيخ جنكي: الاحرار في كوردستان يستحقون الحماية

2021/05/06 | 23:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، بيانا حول العقوبات التي صدرت ضد الشباب المعتقلين في بادينان.

وقال لاهور شيخ جنكي في بيانه: الحرية، هي حجر الاساس لبناء اقليم كوردستان، الاحرار في كوردستان يستحقون الحماية والاحترام والدعم، البعثات الدبلوماسية الدولية هي التي ساهمت في توفير المنطقة الآمنة وحماية تجربة اقليم كوردستان، اطلاق التهم غير المشروعة ضد البعثات الدبلوماسية يسيء بشكل كبير الى سمعة اقليم كوردستان.

واضاف الرئيس المشترك: يجب علينا ان نقف جميعاً، القوى والاطراف السياسية والمدنية بوجه هذه البادرة الخطيرة، ادعو رئيس اقليم كوردستان الى استخدام سلطاته وحماية المحاكم من التدخلات السياسية وايقاف العقوبات غير المشروعة عن الشباب المعتقلين في بادينان ومواجهة ورد التهم التي تطلق ضد البعثات الدبلوماسية.

PUKmedia ترجمة

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