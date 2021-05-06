7 اختبارات هامة يجب على متعافي كورونا أن يجريها

2021/05/06 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى المرضى الذين تعرضوا لعدوى خفيفة

يجب أن يكونوا في حالة تأهب في مرحلة ما

بعد الإصابة لأن أعراض المشكلات الصحية

الأخرى، التي يسببها فيروس كورونا يمكن

أن تظهر في هذه المرحلة بعد أن أصبح

الجسم ضعيفًا ب

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