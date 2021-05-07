تحدث عن مشكلة الصناعة الوطنية.. الخباز: نمتلك 27 شركة منها شركتان فقط هما الرابحتان

2021/05/07 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الصناعة منهل عزيز الخباز: مشكلة صناعتنا الوطنية هي تركة 17 سنة فضلاً عن سوء دمج الشركات

الخباز: نمتلك 27 شركة منها شركتان فقط هما الرابحتان

الخباز: الواقع الصناعي يحتاج من 40 إلى 50 ألف منتسب

الخباز: لدينا شركات كبيرة عاملة على متسوى الوطن العربي كالإسمنت وهو مطلوب من الخارج

الخباز: الصناعات الكهربائية جيدة ولاسيما المحولات كما في شركة أور بذي قارالخباز : توفير الطاقة محور مهم لديمومة الصناعة العراقية

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