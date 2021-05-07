الأمن النيابية: السلاح المنفلت سيؤثر على نتائج الانتخابات في محافظة عراقية بنسبة 90 بالمائة

2021/05/07 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عدّ عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، (الخميس 6 ايار 2021)، بان السلاح المنفلت سيؤثر على نتائج الانتخابات في محافظة ديالى بنسبة 90 بالمائة.

وقال العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "السلاح المنفلت ان كان في المحافظة او خارجها، هو تهديد امني للدولة والمجتمع لانه يستخدم خارج اطار المؤسسة الامنية وتعليماتها الرسمية".

ورأى انه "اذا لم يعالج السلاح المنفلت في ديالى فانه سيكون مؤثراً في الانتخابات القادمة وحسم نتائجها بنسبة 90%"، مشيرا الى ان "الضغط المبكر على المناطق المحررة من قبل قوى متنفذة بدء منذ الان في محاولة لحصد اصوات ناخبيها بشتى السبل".

لكنه عبر عن امله ، ان "يكون للجهات العليا اجراءات لضمان ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، اذ ان تحييد السلاح المنفلت ومعالجته وفق الاطار القانوني يمنع اية تداعيات سلبية قبل الانتخابات".

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