الخباز: نفتقر لعنصر التسويق والترويج لمنتجاتنا

2021/05/07 | 00:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع- متابعةأكد وزير الصناعة، منهل عزيز الخباز، اليوم الخميس، أن المنتوجات العراقية تفتقر للتسويق والترويج.وقال الخباز في لقاء متلفز مع برنامج الجدار الرابع، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشكلة صناعتنا الوطنية هي تركة 17 سنة فضلاً عن سوء دمج الشركات"، مبيناً: "نمتلك 27 شركة منها شركتان فقط هما الرابحتان".وأضاف أن "الواقع الصناعي يحتاج من 40 إلى 50 ألف منتسب"، لافتاً لى أنه "يوجد شركات كبيرة عاملة على متسوى الوطن العربي كالإسمنت وهو مطلوب من الخارج".وتابع: أن "الصناعات الكهربائية جيدة ولاسيما المحولات كما في شركة أور بذي قار".

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