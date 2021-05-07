2021/05/07 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاتن_نور في مساء يومه الثالث بعد العودة، وعلى نفس التل، كان الكهل بغيبوبته يتدلى بين عامودين من الخرسانة الملطخة بدهان أصفر، معلقّاً من رجليه بسلاسل حديدية صدئة، ويديه مغلولتين بالأصفاد خلف ظهره.



بدا بما عليه من أسمال داكنة وشعر أشعث، مثل خفاش يغطّ في نومة عميقة بعد ليلة معدمة عافتها حتى الحشرات.



في يوم عودته، كان قد استبدّ به القلق، وعاوده ذلك الاحساس الأليم الذي كان وراء هروبه من المدينة، فصعد بهمّة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاولة الرائي - فاتن نور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاولة الرائي - فاتن نور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).