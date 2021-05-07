إنجاز تاريخي.. فياريال إلى نهائي يوروبا ليغ لمواجهة

2021/05/07 | 00:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب مانشستر يونايتد الإنكليزي وفياريال الإسباني موعدًا في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 26 مايو الحالي في مدينة غدانسك البولندية، بعد أن أقصى الأول روما الإيطالي والثاني أرسنال الإنكليزي من نصف النهائي الخميس.

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