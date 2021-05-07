مفاجأة في العيد لعشاق ’مدرسة المشاغبين’.. وابنة ’سعيد صالح’ تعترض!

2021/05/07 | 00:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رغم أن "تلوين" مسرحية "مدرسة المشاغبين" الشهيرة، بدا فكرةً إبداعية، إلا أن المشروع يواجه على ما يبدو اعتراضاً من بعض ذوي أبرز نجوم العمل المصري الأكثر شهرة.

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وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ قوله، أن "مسرحية مدرسة المشاغبين ستُعرض بالألوان لأول مرة على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه، وذلك بعد تلوين المسرحية بأحدث طرق التقنية لتعرض لأول مرة للجمهور بالألوان".

عشاق المسرحية التي عُرضت لأول مرة على المسرح عام 1973، على موعدٍ إذن مع عرض لم يألفوه للمسرحية التي اعتادوا متابعتها بالابيض والأسود.

وكانت المسرحية من بطولة الفنانين عادل إمام وسعيد صالح وهادي الجيار وأحمد زكي ويونس شلبي وحسن مصطفى وسهير البابلي.

في السياق، لا يبدو أن فكرة تلوين المسرحية تثير إعجاب ذوي الفنان سعيد صالح، أحد أهم أبطال المسرحية.

وعبّرت هند سعيد صالح، ابنة الفنان سعيد صالح عن "عدم حماسها" للفكرة، وقالت إن ذلك لا يعجبها، داعية إلى أن يُترك الفن "كما قدمه صُنّاعه".

هند سعيد، نقلت في وقت لاحق عن والدتها، زوجة الفنان الراحل سعيد صالح، قولها إنها شاهدت الإعلان الترويجي للمسرحية الملوّنة، وأن "الالوان التي ظهرت لملابس الفنان سعيد صالح لا تُشبه ألوان الملابس التي كان يرتديها بالفعل أثناء تقديم المسرحية".

ورغم الاعتراضات، إلا أن جمهوراً كبيراً ينتظر مشاهدة مسرحيته المفضلة بالألوان للمرة الأولى.

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