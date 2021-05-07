عودة التوتر إلى القدس بسبب ملف أراضي

2021/05/07 | 00:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد التوتر، مساء الخميس، إلى حي الشيخ جراح، بالقدس الشرقية، في خضم معركة قضائية محتدمة بشأن مصير عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين.

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