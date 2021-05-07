داخلية كردستان تصدر إجراءات حظر التجوال خلال أيام العيد

2021/05/07 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان _ واعاصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، إجراءات حظر التجوال خلال أيام العيد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إعطاء الصلاحيات للمحافظين بشأن فرض حظر تجوال عام أو جزئي وبحسب الوضع الصحي لمحافظاتهم".وأضافت انه "تقرر الاستمرار بقرار حظر التنقل بين الإقليم والمحافظات، ومنع التجمعات في الأماكن العامة والسياحية".

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