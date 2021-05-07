الفتح يؤكد الوقوف مع شعب فلسطين في معركة الوجود والدفاع عن الحدود

2021/05/07 | 01:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكد تحالف الفتح ،الخميس، الوقوف مع شعب فلسطين في معركة الوجود والدفاع عن الحدود وصيانة الحركة الوطنية الفلسطينية.وقال التحالف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” بمناسبة يوم القدس العالمي […]

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