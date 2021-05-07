البنتاغون يؤكد أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان

2021/05/07 | 01:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس، أن البنتاغون أرسل تعزيزات إلى دول مجاورة لأفغانستان لتأمين انسحاب القوات الأجنبية الذي يجري "كما هو مخطط له".

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