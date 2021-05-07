بالصور.. فرق الدفاع المدني تستنفر للسيطرة على حريق هائل وسط بغداد

2021/05/07 | 02:15 - المصدر: بغداد اليوم

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استنفرت فرق الدفاع المدني ودفعت بـ 30 فرقة اطفاء للسيطرة على نيران اندلعت داخل كميات هائلة من الأثاث المستعملة اسفل جسر النهضة سوق الجمعة وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان، ان "فرقها عزلت نيران اشتعلت داخل كميات كبيرة من الأثاث المستعملة والاخشاب واجهزة التبريد والثلاجات وحجمت الاضرار المادية واخمدت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية".

واضافت، انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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