إسرائيل تتّهم جمعيات باختلاس أموال مساعدات أوروبية وتحويلها للجبهة الشعبية

2021/05/07 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت الاستخبارات الإسرائيلية، الخميس، منظّمات غير حكومية فلسطينية بأنّها اختلست أموالاً أرسلتها دول أوروبية لإغاثة الفلسطينيين وحوّلتها لحساب "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي استخدمتها لتمويل "أنشطة إرهابية مسلّحة".

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