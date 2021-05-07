الدفاع المدني تعلن إخماد حريق سوق الجمعة وسط بغداد

2021/05/07 | 02:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق منطقة النهضة شرقي بغداد.وقالت المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بـ 30 فرقة إطفاء للسيطرة على نيران اشتعلت داخل كميات هائلة من الأثاث المستعملة أسفل جسر النهضة سوق الجمعة شرقي بغداد".وأضافت، أن "الفرق طوقت فعزلت نيران اشتعلت داخل كميات كبيرة من الأثاث المستعملة والأخشاب وأجهزة التبريد والثلاجات وحجمت الأضرار المادية واخمدت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية".وأشارت المديرية، إلى أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في بادئ الأمر".

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