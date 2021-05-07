واشنطن تنفي الإفراج أحادي الجانب عن أموال إيرانية مجمدة

2021/05/07 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، درس واشنطن لخطوة الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة كبادرة أميركية أحادية الجانب.

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