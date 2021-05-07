بايدن يدافع عن خطته الضخمة لتحديث البنى التحتية

2021/05/07 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال تواجده في ولاية لويزيانا، دافع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، عن خطته الاستثمارية الضخمة لتحديث البنى التحتية، مشددا على أن تنفيذها لا بد منه لتمكين الولايات المتحدة من الحفاظ على مكانتها الريادية في العالم في مواجهة الصين.

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