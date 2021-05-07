2021/05/07 | 05:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآن وقد دخل مصير الانتخابات الفلسطينية في غياهب المجهول، بعد أن تم ربط إجرائها بشرط رآه البعض تعجيزيا وهو الحصول على موافقة إسرائيلية رسمية على مشاركة فلسطينيي القدس الشرقية، حق للكثيرين بأن يعتبروا أن هذه الانتخابات كانت فرصة (وقد ضاعت) لضخ دماء جديدة وإعطاء ديناميكية وحيوية للمؤسسات الفلسطينية، وربما ساعدت أيضا في التقريب بين مختلف الفرقاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معضلة الفلسطينيين مع الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معضلة الفلسطينيين مع الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).