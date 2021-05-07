مسؤول أممي يحذر من

2021/05/07 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن "قلق عميق" إزاء تصاعد التوترات والعنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ بداية شهر رمضان.

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