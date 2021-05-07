الرئيس التنفيذي لـ

2021/05/07 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسل إن الشركة تتوقع ظهور المزيد من الأنواع المتحورة من فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة، وفقا لموقع "سي أن بي سي".

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