فخامة الرئيس الدستوري اللبناني (4) - عادل صوما

2021/05/07 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما طالب عدد من خبراء القانون والدستور والعمل المدني في لبنان ، نواب البرلمان بالقيام بالتحرك والتصويت من أجل محاكمة الرئيس ميشال عون، وفق المادة 60 من الدستور اللبناني بتهمة خرق الدستور.



الورقة تحمل اسم "وثيقة اتهام دستوري بحقّ رئيس الجمهوريّة"، وقد صاغها القاضي شكري صادر والمرجع الدستوري حسن الرفاعي والدكتور أ-;-نطوان مسره، ومجموعة من الكُتّاب السياسيين والإ-;-علاميين والقانونيين، تمهيد ......





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