درس (7) واقعة باب العامود؛ استعادة المكان رمزياً،،، فن الحضور وانتشاره - بلال عوض سلامة

2021/05/07 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_عوض_سلامة في تعليق شاب من الطور على المشهد في حي الشيخ جراح اليوم بتاريخ 5/6/2021 وبعد اخلاء جنود الاستعمار للمحتجين الفلسطينيين المساندين للسكان بالقوة واغلاق مداخله، وإفساح المجال للمستوطنين ولمنظمات استيطانية متطرفة، كانت قد دعت اليوم لتجمع المستوطنين في الحي، يقول: "لقد تحول حي الشيخ جراح الى ثكنة عسكرية" من خلف الشاشة -وفي بث مباشر-، يقول من بجانبه شو يعني "تكنة"؟، يجيبه "ثكنة" "ث ك ن ة"،،، إلا تعرف ما ......





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