2021/05/07 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس مقدمة نستطيع بقليل من الخيال تقسيم ما حدث (و يحدث ) لبلدة كانت تسمي ( كميت ) ثم أصبحت (مصر) ..من بداية سكناها بواسطة أقوام بدائية مهاجرة من الجنوب و الشرق ..



حتي كسوف شمسها و إضمحلالها ..



لثلاث مراحل تاريخية أساسية تستغرق كل مرحلة منها ما يقرب من خمسة الاف سنة تزيد أو تنقص ..تفصلها فترتين إنتقاليتين كل منهما ألف و خمسمائة سنة .



أى أن تواجدها كمستقر بشرى ..



منذ أن تم إستوطانها ..



حتي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأملات مصرية.. في قضايا مصيرية .(( جزء 1 من 3 )) - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأملات مصرية.. في قضايا مصيرية .(( جزء 1 من 3 )) - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).