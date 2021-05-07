طريق الهاوية -10* - نادية خلوف


طريق الهاوية -10* - نادية خلوف
2021/05/07 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أصبحنا مجموعة نلتقي كل يوم ، يمكننا القول أننا مجموعة نساء في أعمار مختلفة ، ورجل واحد هارب من نفسه.

هذا اللقاء المسائي يشدنا إلى بعضنا البعض لأنّنا نتحدّث بما نريد، وعما نريد .

أصبحنا ننتمي لهذا المكان .

قام الرجل بزراعة البستان ، وسقاه بالدّلو فأعطى خضاراً ، وثماراً، سوف يطور العمل، وسوف نساعده ربما كمتطوعات في البداية، لكن إن أعطانا فيما بعد بعض الخضار كمقابل نكون قد كسبنا.

نشعر جميعاً بال ......

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