طريق الهاوية -10* - نادية خلوف

2021/05/07 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أصبحنا مجموعة نلتقي كل يوم ، يمكننا القول أننا مجموعة نساء في أعمار مختلفة ، ورجل واحد هارب من نفسه.



هذا اللقاء المسائي يشدنا إلى بعضنا البعض لأنّنا نتحدّث بما نريد، وعما نريد .



أصبحنا ننتمي لهذا المكان .



قام الرجل بزراعة البستان ، وسقاه بالدّلو فأعطى خضاراً ، وثماراً، سوف يطور العمل، وسوف نساعده ربما كمتطوعات في البداية، لكن إن أعطانا فيما بعد بعض الخضار كمقابل نكون قد كسبنا.



نشعر جميعاً بال ......





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