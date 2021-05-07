شيءٌ من اللغة العربية ح13 (لا النافية للجنس) من النواسخ الحرفية. - مديح الصادق

2021/05/07 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق سبق أن تناولنا قسمين من النواسخ الحرفية: (ما يعمل عمل ليس) و(إنّ وأخواتها)،؛واليوم نتناول القسم الثالث منها، (لا النافية للجنس).سُمّيت (لا النافية للجنس) لأنها تنفي الخبر عن جنس الاسم، فعندما تقول: (لا طالبَ حاضرٌ)؛ فإن ذلك يعني أنك تنفي الحضور عن جنس الطلاب.أمّا إذا لم يكن في الفصل طالبٌ واحد، بل طالبان أو أكثر، فيمكنك القول: (لا طالبٌ حاضراً)، وهذه تسمى (لا التي لنفي الواحد)، ويكون ا ......





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