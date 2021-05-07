فكرة الفادي وعلاقتها بالخطيئة الأولى _ ح2 - عباس علي العلي

2021/05/07 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي هذا إذا تقييم أتباعه يوصمونه باللعنة من أبيه الذي يدعونه أنه مساويا له في الجوهر، فإذا كان أبن الله ملعون على الله من أجل خطيئة لم يرتكبها هو ولم يشهدها وسكت عنها، فأين عدل الله الكامل، في كل الأحوال هذا ليس بجديد فقد تكلمت كل الأديان التي سبقت المسيح عليه السلام بهذا الطرح وتشكالت حتى في أدق التفاصيل، فمثلا عند (متراس) وهذه الديانة فارسية الأصل، وقد ازدهرت في بلاد فارس قبل الميلاد نحو إلى ستة قرو ......





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