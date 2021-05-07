الهند تسجل زيادة قياسية يومية جديدة بفيروس كورونا

2021/05/07 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهند، اليوم الجمعة، عن تسجيل 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915.

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