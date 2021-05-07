الكشف عن تحرك نيابي لاصدار قرار باخراج القوات التركية من العراق- عاجل

2021/05/07 | 08:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

عزا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، اليوم الجمعة، عدم التحرك لإخراج القوات التركية من الاقليم الى وجود اتفاقية بين تركيا والنظام العراقي السابق تتيح تواجدهم، مبينا ان هناك تحركا لإصدار قرار برلماني يخرجهم من الاراضي العراقية، على غرار قرار اخراج القوات الامريكية.

وقال فقي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني تبنى في وقت سابق قرار لإخراج القوات التركية من حدود الاقليم"، مبينا انه "انصدم بوجود اتفاقية مبرمة بين الحكومة العراقية في النظام السابق والحكومة التركية تتيح لهم مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية".

واوضح فقي ان "الاتحاد الوطني الكردستاني يتحرك الان لجمع تواقيع داخل البرلمان يصدر بموجبه قرار على غرار قرار البرلمان الاتحادي بإخراج القوات التركية من اقليم كردستان".

واعلن عضو المجلس المحلي لقضاء العمادية عمر سورجي، أمس الاربعاء، عن هجرة السكان المحليين لمنازلهم بأكثر من 13 قرية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك جراء القصف المتبادل بين حزب العمال والقوات التركية.

وتواصل القوات التركية، منذ اسبوع، عمليات القصف على الحدود العراقية في دهوك بحثا عن عناصر حزب العمال الكردستاني.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء (5 أيار 2021)، ارتفاع حصيلة قتلى حزب العمال الكردستاني إلى 68 عنصراً خلال عمليتي "مخلب الصاعقة" و"البرق" شمالي العراق.

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