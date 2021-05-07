التطبيعية تسمي ’عماد محمد’ مدرباً لمنتخب الشباب

2021/05/07 | 08:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، ترحيل مدرب منتخب الشباب الذي كان يقوده الكابتن قحطان جثير ويساعده مؤيد حودي كمساعدين لمدرب المنتخب الأولمبي الأجنبي الذي سيتسلم مهمته قريبا.

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وذكرت التطبيعية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 ايار 2021)، ان "ذلك جاء في اجتماع للتطبيعية الأخير الذي عقد يمقر الاتحاد ببغداد، برئاسة رئيس التطبيعية إياد بنيان وبقية الأعضاء، والأمين العام محمد فرحان".

واضاف البيان انه "تقرر تسمية (عماد محمد) مدرباً لمنتخب الشباب، وترحيل مدربي منتخب الأشبال إلى مراكز الموهبة".

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