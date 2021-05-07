جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل ’مطلوبين’ بتهم الارهاب في مناطق جنوب بغداد

2021/05/07 | 08:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ، اليوم الخميس، تحقيق عدة إنجازات أمنية بعد تنفيذ واجبات في مناطق تقع إلى الجنوب من بغداد من بينها مقتل 3 إرهابيين ساهموا بنقل منفذي التفجيرات الانتحارية بساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.وقال رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه …

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