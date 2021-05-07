الهند تسجل أكثر من 414 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/05/07 | 09:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الهند اليوم الجمعة 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915.وبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليا 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083.وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 […]

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