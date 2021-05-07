أمين بغداد يعلن عن تخصيص 25 مليار دينار لتطوير مدينة الصدر

2021/05/07 | 09:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن امين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الجمعة، عن تخصيص 25 مليار دينار لتطوير الواقع الخدمي في مدينة الصدر.وذكر بيان لامانة بغداد، ان “معن وخلال زيارته لساحة (٥٥) مدخل مدينة الصدر والاطلاع على واقع عدد من الشوارع الرئيسة في المدينة رفقة وكيل امانة بغداد للشؤون الفنية اعلن عن خطة التطوير التي تتضمن […]

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