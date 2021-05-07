اكتشاف أقدم مقبرة بشرية في إفريقيا

2021/05/07 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اكتشف علماء آثار أقدم مقبرة بشرية قبالة سواحل كينيا في إفريقيا.

عثر علماء آثار خلال الحفريات في كهف "بانجا يا سعيدي" الواقع قبالة سواحل كينيا في إفريقيا على رفات طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات.

ولم يتمكن الباحثون من تحديد جنس الطفل، بسبب تتطابق عظام الأولاد والبنات في المراحل المبكرة من العمر، وأطلق الباحثون على الطفل المكتشف اسم "متوتو" الذي يعني "طفل" باللغة السواحيلية.

وكان الطفل ملفوفا في كفن مع رأسه على ما يعتقد أنه وسادة، وغطي الجسم بأوراق الشجر وجلود الحيوانات التي تلاشت مع الزمن، مما يشير إلى أن المجتمع ربما كان يقوم بشكل من أشكال الطقوس الجنائزية.

وبعد إجراء الفحوصات تبين أن عمر المقبرة نحو 78 ألف عام وتعود لفترة العصر الحجري الأوسط.

وقالت عالمة الأنثروبولوجيا ومديرة المركز القومي لبحوث التطور البشري في إسبانيا ماريا مارتينون توريس:

ووفقًا لعلماء الآثار، فإن الاكتشاف ذو أهمية خاصة، لأنه لم يكن من الممكن سابقًا العثورعلى بقايا رفات بشرية تزيد أعمارها عن 30-40 ألف عام في القارة الإفريقية.

المصدر: سبوتينك

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