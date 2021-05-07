المتشائل - حسن مدن

2021/05/07 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لسنا بصدد الحديث عن الرواية الشهيرة لإميل حبيبي: «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل»، ونكاد نجزم أن حبيبي هو من اجترح فيه هذه المفردة غير المعروفة قبله، في توصيف شخصية بطل روايته، فهو سعيد وأبو النحس في آن واحد، ومن بعد هذه الرواية صارت هذه المفردة متداولة ليس عند الحديث عن أدب إميل حبيبي فقط، وإنما لتوصيف أحوال الناس حين يقعون في منتصف المسافة بين التفاؤل والتشاؤم.كاتب أجنبي ......





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