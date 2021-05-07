كروس يرد على سخرية نجم تشيلسي

2021/05/07 | 09:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رد الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، على سخرية ميسون مونت، نجم تشيلسي، والتي جاءت عبر تصريحات سابقة له.وصرح مونت عقب مباراة الإياب: “رأيت أحد لاعبي ريال مدريد يقول من قبل إنه لا يعاني الأرق بسبب أفراد، لكن عليهم الآن أن يعانوا الأرق بسببنا كفريق بأكمله”.وأعاد كروس نشر تصريحات مونت، […]

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