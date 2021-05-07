اربيل.. تقديم كتاب ملائكة جهنم

2021/05/07 | 09:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت باربيل مراسيم التعريف والتقديم بكتاب جديد للكاتب باهوز مصطفى حمل عنوان " ملائكة جهنم"، بالتنسيق بين دار التراث ومركز اشتي الثقافي.

عن نص من الرواية قال مصطفى لـ PUKmedia: انها بالذات تمثل حالة الصراع الطبقي في المجتمع الكوردي والرواية هي تمثل الحياة الاجتماعية في المجتمع الكوردي ومن خلال الحوارات تظهر تلك الانتقادات>

الامسية اختتمت بتوقيع الكتاب وتوزيعه على الحضور..

PUKmedia زيد محمود

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