داخلية الاقليم تصدر قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

2021/05/07 | 09:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال خلال ايام عيد الفطر.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان تقرر اعطاء الصلاحيات للمحافظين حول فرض حظر تجوال عام او جزئي ووفق الوضع الصحي في محافظاتهم.

واضاف البيان: ان قرار حظر التنقل بين اقليم كوردستان والمحافظات الاخرى ييقى ساريا، كما يحظر التجمعات في الاماكن السياحية والعامة.

PUKmedia ترجمة

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