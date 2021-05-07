2021/05/07 | 09:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في باريس في 29 تشرين الاول/اكتوبر 2015 © اف ب/ارشيف فرنسوا غييوه باريس (أ ف ب) – فاز الروائي الجزائري بوعلام صنصال عن كتابه “ابراهيم أو الحلف الخامس”، الأربعاء بجائزة المتوسط الأدبية الفرنسية لعام 2021.وترمي هذه الجائزة التي أطلقها المركز المتوسطي للأدب سنة 1985 في مدينة بربينيان جنوب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جائزة المتوسط الفرنسية للروائي الجزائري بوعلام صنصال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جائزة المتوسط الفرنسية للروائي الجزائري بوعلام صنصال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).