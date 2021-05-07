اغتيال صحافي أفغاني معروف بعد يوم من تحذير طالبان من “التغطيات المتحيزة”

2021/05/07 | 09:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشييع الإعلامي نعمت روان في قندهار © اف ب جواد تنوير قندهار (أفغانستان) (أ ف ب) – قتل صحافي تلفزيوني أفغاني معروف بالرصاص في مدينة قندهار الخميس على ما أفاد مسؤولون، بعد يوم من تحذير طالبان وسائل الإعلام من القيام ب”تغطيات متحيزة”.وقال الناطق باسم شرطة مدينة قندهار جمال ناصر باريكزاي لوكالة فرانس […]

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