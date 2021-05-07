 وضع مرعب: البنتاغون لا يعتزم تدمير صاروخ فضائي فقدت الصين السيطرة عليه وقد يسقط في منطقة مأهولة بالسكان

2021/05/07 | 09:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” يقلع في 29 نيسان/أبريل 2021 من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان الاستوائية (جنوب الصين) حاملاً وحدة “تيانهي”، اول المكونات الثلاثة للمحطة الفضائية الصينية (سي اس اس).© اف ب STR واشنطن (أ ف ب) – أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخميس أنّ البنتاغون لا يعتزم حتى […]

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