الطاقة النيابية تؤكد مضي وزير النفط بانهاء حرق الغاز والاستفادة منه

2021/05/07 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد رئيس لجنة النفط والطاقة هيبت الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن وزير النفط احسان عبد الجبار حنيص على المضي بأنهاء حرق الغاز والاستفادة من منه في تشغيل المحطات الكهربائية.وقال الحلبوسي في حديث خص به ( بغداد اليوم ) إن "هناك حقول غازية مكتشفة كعكاز والمنصورية وتم البدء بأستثمارها بالشراكة بين الشركات الصينية وشركة نفط الوسط لغرض ايقاف حرق الغاز واستثمار الغاز"، مبينا أن "هناك تسوية بين وزارة النفط والشركة الكورية لغرض المضي باحالة موضوع الاستثمار لشركات رصينة من اجل ايقاف الحرق".وأضاف أن "من المعيب ان يستورد العراق الغاز من إيران او غيرها ولديه كميات يمكن الحصول عليها تفوق ما موجود بهذه الدول".

وفي وقت سابق، كشفت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، زيتون الدليمي، ان تخفيض إيران لكميات الغاز المصدر للعراق بسبب تراكم الديون، ساهم في انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في المناطق التي يدار فيها ملف الطاقة من قبل المستثمرين.لكن الدليمي عبرت عن استغرابها خلال تصريح لـ (بغداد اليوم) "من تعهد الحكومة العراقية إلى المستثمرين بتوفير الوقود من مادتي الغاز والكاز، في حين يمكن للحكومة ترك ملف توفير الوقود إلى المستثمر".واضافت "يوجد في العراق مشاريع مشتركة في إدارة الطاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مثل مشروع بسمايا ومشاريع أخرى".وعدت، أن "وزارة النفط تتحمل مسؤولية عدم توفير الوقود المدعوم إلى أصحاب المولدات لغرض تخفيض سعر الأمبير والتخفيف عن كاهل المواطنين "لافتة إلى أن "قرارات الحكومة بتحديد سعر الأمبير مع عدم توفير الوقود لا قيمة له".

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